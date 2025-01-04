الرياضة

تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في إطار دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها يوم ٨ يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وأخطر اتحاد الكرة نادي بيراميدز بتأجيل اللقاء ليقام يوم ٤ فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الخامسة والنصف مساء، بدلا من إقامتها يوم ٨ يناير.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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