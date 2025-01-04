نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في إطار دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها يوم ٨ يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وأخطر اتحاد الكرة نادي بيراميدز بتأجيل اللقاء ليقام يوم ٤ فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الخامسة والنصف مساء، بدلا من إقامتها يوم ٨ يناير.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.

