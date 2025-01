نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت 4 يناير 2025، إلى مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات. أبرزها مواجهة البحرين وعمان في نهائي كأس خليجي 26.



بالإضافة إلى لقاء قوي يجمع مانشستر سيتي ووست هام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات اليوم السبت



موعد نهائي كأس خليجي 26

البحرين X عمان – الساعة 6 مساء على قناة Alkass One HD

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز X مازيمبي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

اورلاندو بيراتس X إستاد أبيدجان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الرجاء X صن داونز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الجيش الملكي X مانيما انيون – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة



هويسكا X ريال بيتيس – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC 2

تينيريفي X أوساسونا – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC 1

ألميريا X إشبيلية – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC 1

بارباسترو X برشلونة – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

ماربيلا X أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة SSC 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أستون فيلا X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

كريستال بالاس X تشيلسي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

برايتون X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فينيزيا X إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

هيلاس فيرونا X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



سانت إيتيان X ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليل X نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليون X مونبلييه – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



الإسماعيلي X طنطا‏ – الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport 1

البنك الأهلي X بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport 2

سموحة X منتخب السويس – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport 1

سيراميكا كليوباترا X لافيينا اف سي – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport 2