كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إنبي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

يلتقي الأهلي مع نظيره الفريق البترولي، اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبوعلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام سموحة، بينما يتواجد إنبي في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.