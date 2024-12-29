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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اجتماع هام غدًا في النادي الأهلي، بمقر النادي بالجزيرة بقيادة محمود الخطيب، لمناقشة عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز، والصادرة من لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم.

اجتماع هام في الأهلي غدًا لمناقشة عقوبات لجنة الانضباط

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "هناك حالة غضب في النادي الأهلي بسبب العقوبات الصادرة ضد النادي خصوصا محمد سراج الدين عضو المجلس".

وأضاف: "الكابتن الخطيب دعى الإدارة القانونية لعقد اجتماع داخل النادي، من أجل مناقشة تلك العقوبات، ومن المتوقع إصدار بيان رسمي".

وواصل: "هناك حالة استغراب شديدة بسبب العقوبة الهزيلة التي تم توقيعها ضد مروان حمدي مهاجم بيراميدز".

وأكمل: "سيكون هناك تظلم ضد العقوبات، وتوجيه تساؤلات عن اللوائح التي تم الاستناد إليها بشأن إصدار تلك القرارات".