نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون

تمكن مانشستر سيتي من أحرز هدف التقدم عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 14 من تمريرة زميله دوكو.

ثم عادل إيفرتون النتيجة عن طريق إليمان نداي في الدقيقة 36 من تمريرة زميله عبدالله دوكوري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أورتيجا.

▪︎خط الدفاع: لويس - أكانجي - أكى - جفارديول.

▪︎خط الوسط: كوفاستيش - برناردو - سافينو.

▪︎خط الهجوم: فودين - هالاند - دوكو.

بينما جاء تشكيل إيفرتون في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بيكفورد.

▪︎خط الدفاع: ميكولينكو - برانثويت - تاركوفسكي - كولمان.

▪︎خط الوسط: مانجالا - ادريسا غاي - دوكوري.

▪︎خط الهجوم: ندياي - هاريسون - كالفيرت ليوين.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج لموسم 2024 - 2025، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتحديدا على قناة bein sports HD1.