نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: مفاجأة.. الزمالك يفاوض أحد السعودي على عودة ميشالاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك فتحت خطوط إتصال مع نظيرتها في نادي أحد السعودي لبحث إمكانية فسخ التعاقد مع كونراد ميشالاك وعودته للأخير خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ميشالاك يتقاضى ما يقارب من مليون و٦٠٠ ألف دولار يتحمل نصفهم نادي الزمالك والنصف الآخر رئيس نادي أحد وهو رقم يتحمله الزمالك دون استفادة حقيقية من اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

