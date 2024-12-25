بفوز على قطر .. منتخبنا يعيد البسمة للجماهير

بهدفـي عصام .. الأحمر تمام التمام

شوط أول ممتع .. والتغييرات الدفاعية منحت العنابي القطري روحا جديدة

منتخبنا يتجاوز المطب الصعب ويقترب من المربع الذهبي بانتظار لقاء الإمارات

رسالة الكويت ـ من صالح البارحي:

أعاد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البسمة لجماهيره؛ وذلك بعد أن نجح في تجاوز المنتخب القطري الشقيق مساء أمس على ساحة ستاد جابر مبارك الصباح بالكويت في ثاني مواجهاته بخليجي 26 بنتيجة 2/‏1، حيث فرض منتخبنا أسلوبه في الشوط الأول بشكل تام وكاد يثقل شباك قطر بأكثر من هذه النتيجة لولا سوء التصرف أمام المرمى، وبذلك يرفع الأحمر رصيده إلى (4) نقاط مقتربًا من التأهل للمربع الذهبي للبطولة بعد أن خطف نقطة أولى في اللقاء الافتتاحي أمام الكويت 1/‏1.

سجَّل هدفَي منتخبنا عصام الصبحي في الدقيقة (20) من ركلة جزاء وفي الدقيقة (52) من كرة جميلة وضعها في سقف المرمى، فيما سجَّل هدف المنتخب القطري مهاجمه المعز علي بخطأ دفاعي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وبهذا الفوز يستعيد الأحمر هُوِيَّته مجددًا ليصالح جماهيره ويستعد لمواجهته الأخيرة أمام الإمارات رفقة روح معنوية عالية.

هدف مبكر

خطأ واضح في التمركز وفي لحظة غياب تركيز من لاعبي خط الدفاع، يستغل إبراهيم محمد لاعب وسط المنتخب القطري ليمرر كرة طولية بين الخميسي والمسلمي ليجدها المعز علي على طبق من ذهب وهو في مواجهة إبراهيم المخيني ليلعبها بكل حرفنة هدفًا أول في المباراة بحلول الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليضع لاعبي منتخبنا في موقف لا يحسدون عليه ويجعل الضغط مكثفًا عليهم وعلى الجهاز الفني للبحث عن سرعة العودة للمباراة قبل مرور الوقت ودخوله في وضع عصيب.

هدف التعديل

الوقت يمضي والضغط يزداد على لاعبي منتخبنا بعد الهدف المبكر الذي ولج شباك إبراهيم المخيني، وأصبح الأحمر مطالبًا بسرعة العودة قبل الدخول في الوقت الحرج الذي بإمكانه زيادة الضغط نظرًا لخطورة انطلاقات العنابي القطري وخصوصًا أكرم عفيف والمعز علي اللذين كانا وما زالا مصدر الخطورة الدائمة في المنتخب القطري الشقيق، ليستعيد الأحمر ثقته بنفسه ويبدأ في العودة لمستواه المأمول منه، لتأتي الدقيقة 19 بركلة جزاء واضحة المعالم لمصلحة عصام الصبحي الذي تعرض للعرقلة من قبل المدافع لوكاس ميندس ليطلق الحكم العراقي صافرته معلنًا احتساب الركلة، الصبحي يأخذ مبدأ الثقة بنفسه أكثر عن ذي قبل وينبري لها ويسددها في حلق المرمى هدف التعادل لمنتخبنا عند الدقيقة (20) لتعودَ المباراة إلى نقطة البداية.

عودة الثقة

هدف التعادل لمنتخبنا أعطى جرعة أكبر للاعبينا الذين استعادوا ثقتهم بأنفسهم مجددًا بعد سقطة البداية المبكرة، ليرسم الأحمر لحظات من العطاء المميز بغية الاستفادة من هذه الصحوة وتسجيل هدف ثانٍ يضاعف الضغط على قطر ويجبره على تغيير أسلوبه في ساحة الميدان، تحركات أمجد الحارثي والمنذر العلوي وعصام الصبحي كان لها بالغ الأثر في إبقاء لاعبي المنتخب القطري في مناطقه الخلفية، وكاد الأحمر يسجل هدفًا ثانيًا عن طريق المنذر العلوي لولا إبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة من قبل الدفاعات القطرية بعد أن تقدَّم الصبحي بكرته من الجهة اليسرى لمرمى برشم عند الدقيقة (29)، وعبدالرحمن المشيفري يسجل اسمه كأول لاعب يحصل على إنذار في المباراة بعد أن عاقبه الحكم ضد لعبة اعتبرها خشنة في وسط الميدان (31).

تكافؤ

إصابة طارئة تجبر مدرب قطر بإجراء أول تغيير في المباراة بخروج سلطان البريك ودخول همام أمين (35) للإصابة، فرصة لا تضيع من عبدالرحمن المشيفري بعد أن وصلته كرة على طبق من ذهب والمرمى مفتوح أمامه بعد أن لعب له المنذر العلوي كرة مقشرة وهو على بعد خطوات من المرمى، لكنه لعبها بكل غرابة خارج المرمى المفتوح تمامًا وهو مشهد قد لا يتكرر ثانيًا بهذه السهولة (39) مفوِّتًا فرصة التقدم للأحمر وفي توقيت مناسب للغاية، المنتخب القطري رفقة دعم جماهيري مميز حاول استعادة كبريائه عبر تحركات أكرم عفيف على وجه الخصوص، إلا أن وجود أكثر من لاعب من منتخبنا أحبط كل تحركاته بعيدًا عن مكمن الخطورة، العنابي اكتفى بمحاولة تغيير الكرة من طرف لآخر بحثًا عن أي ثغرة نحو مرمى إبراهيم المخيني لكن دون جدوى، وحارب السعدي يسقط مصابًا بعد لعبة خشنة من همام الأمين لكنه يعود للملعب مجددًا، و(5) دقائق وقت بدل ضائع يمنحه الحكم العراقي مهند قاسم كان الحدث الأبرز فيه هو حصول لاعب منتخبنا المنذر العلوي على بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب، قبل أن يطلق الحكم صافرته بنهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/‏‏1، بانتظار مجريات الشوط الثاني الحاسم.

الشوط الثاني

بطاقتان صفراوان سريعتان يحصل عليهما لاعبو المنتخب القطري بسبب الخشونة المفرطة ضد لاعبينا، الأولى ضد همام الأمين والثانية ضد أحمد فتحي بعد مرور دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، المنتخب القطري يضيع عليه هدف التقدم بعد أن مرت الكرة من أمام المعز علي بدون مضايقة، إلا أن الرد جاء عُمانيًّا سريعًا عبر كرة نموذجية بدأها المنذر العلوي الذي تلاعب بالدفاعات القطرية قبل أن يلعب كرته إلى علي البوسعيدي الذي مرر عرضية نموذجية مرت أمام الجميع لتجد عصام الصبحي المتربص يلعبها بكل ثقة في شباك مشعل برشم هدفًا ثانيًا للأحمر العُماني عند الدقيقة (52) لتشتعل مدرجات سامبا الخليج طربًا بهذا التقدم المستحق.

سيطرة حمراء

الهدف أعطى الأحمر ثقة أكبر عن ذي قبل، ليبدأ في رسم سيرك مباشر على مرمى المنتخب القطري الذي بدأ منهكًا جراء الضغط المتواصل من لاعبينا على خطوطهم الخلفية بشكل متواصل، ليكتفي بكثرة التمرير لإيجاد ثغرات في صفوف الأحمر، ليتدخل مدرب العنابي ويخرج إبراهيم محمد ودخول محمد مونتاري وخروج مبارك حمزة ودخول عبدالرحمن محمد بحثًا عن هدف التعادل قبل فوات الأوان، كاد العنابي يدرك التعادل بعد أن تراجع منتخبنا للخلف بعد رأسية المعز علي مرت بجانب الشباك الخارجية (69)، يتدخل مدرب منتخبنا ليخرج عبدالرحمن المشيفري والمنذر العلوي ويدخل عبدالله فواز ومعتز صالح بديلان لهما عند الدقيقة (70).

محاولات قطرية

تغييرات منتخبنا الدفاعية تسببت في تراجع لاعبينا للوراء، ما أسْهَم في منح قطر السيطرة على مجريات المباراة واستعادة نشاطه وحيويته مجددًا بعد أن كان مضغوطًا وينتظر هدفًا ثالثًا في مرماه، ساد البطء أداء منتخبنا، بطاقة صفراء ضد لاعب المنتخب القطري عبدالله عبدالسلام للخشونة (79)، وتغيير ثالث لمنتخبنا بدخول خالد البريكي وخروج عصام الصبحي (88) وقبلها ضياع هدف محقق للمنتخب القطري بعد أن ارتطمت كرة عبدالرحمن محمد في القائم الأيمن لمرمى إبراهيم المخيني الذي حصل على بطاقة صفراء في ذات الدقيقة، الحكم العراقي يحتسب (6) دقائق وقت بدل ضائع، هدف ثالث يضيع على منتخبنا بعد أن توغل جميل اليحمدي بكرته وسط دفاعات المنتخب القطري قبل أن تصل الكرة إلى عبدالله فواز من الدفاع القطري بالخطأ لكنه يتباطأ كثيرًا ويمرر لأرشد العلوي الذي سدد كرته بعشوائية بعيدًا عن المرمى المفتوح تمامًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. تغييرات جديدة يجريها مدرب منتخبنا بدخول زاهر الأغبري وخروج عبدالله فواز في موقف غريب للغاية بعد دخول اللاعب قبل (12) دقيقة فقط، وخروج علي البوسعيدي ودخول أحمد الكعبي إلا أن الحكم يطلق صافرة النهاية بفوز منتخبنا 2/‏‏1 ويرفع رصيده إلى (4) نقاط ويقترب من حجز إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي بانتظار لقاء الحسم الأخير أمام الإمارات في نهاية الجولة الثالثة.