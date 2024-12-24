نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب السعودية مع نظيره اليمني بعد غد يوم الأربعاء الموافق 25 في لقاء هام بينهم بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".
موعد مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن
وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب السعودية واليمن عصر الأربعاء في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة والساعة 5:25 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:25 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة السعودية واليمن
1-البحرين 3 نقاط
2- العراق 3 نقاط
3- السعودية دون نقاط
4- اليمن دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6