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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى عن تلقى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، نصيحة من محلل الأداء بالفريق بعدم الاعتماد على ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم،الأحد، في دوري أبطال إفريقيا.

محلل أداء الأهلي يوصي باستبعاد ياسر إبراهيم ومشاركة اشرف داري أمام بلوزداد

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر اون تايم سبورت اف إم "نصح محلل الأداء، مارسيل كولر بالاستعانة بالمغربي أشرف داري في التشكيل الأساسي للفريق بجوار رامي ربيعة.

وأكد محلل الأداء أن أرقام ياسر إبراهيم الأخيرة ومعدى لياقته وتركيزه مع الفريق غير جيدة ومن الأفضل عدم الاعتماد عليه الليلة ومنح الفرصة للمدافع المغربي الذي تعافى تمامًا من إصابته الأخيرة في الكاحل وبات لائقًا للمشاركة أساسيًا ".