تفاعل وعروض فـي اليوم الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة بشمال الباطنة

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري: نظمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة يوما ترفيهيا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان السنوي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية المهندس عبدالله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية ، وتضمن اليوم الترفيهي عروضا استعراضية ومعرضا للمنتجات والمشغولات بمشاركة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بصحم ومركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصحار والخابورة والسويق والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة .. من جانبه قال محمد بن علي الفارسي مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة : نسعى من خلال هذه الأنشطة والأيام الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة توفير كافة السبل أمامهم للإندماج في المجتمع ، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع من حولهم ، حيث تعتبر هذه الفعالية فرصة للتفاعل والتعلم الإيجابي خارج نطاق المناهج الدراسية المقررة ، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم وإكسابهم جملة من المعارف والمعلومات والمهارات التي تسهم في تنمية قدراتهم وإبداعاتهم ، وتحدث سعيد بن حمد الغاربي رئيس قسم الشؤون المالية بالمديرية قائلا : الأيام الترفيهية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تنمية قدراتهم الحركية والتواصل مع الفئات الأخرى من المجتمع وتشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأن الاهتمام بهم متواصل على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع حيث إنهم قادرون على ممارسة رياضاتهم وهواياتهم.

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