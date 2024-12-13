صدامات نارية في البريميرليغ هذه الجولة

صدامات نارية في البريميرليغ هذه الجولةيتطلع ليفربول لتعزيز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يستضيف فولهام غدا السبت ضمن الجولة السادسة عشرة من "البريميرليغ"، فيما يتجدد ديربي مدينة مانشستر بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد في نفس الجولة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على فولهام من أجل مواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم نحو استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2019 / 2020.

ويتربع ليفربول على قمة ترتيب البطولة برصيد (35) نقطة من (14) مباراة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه /تشيلسي/ الذي خاض (15) لقاء.

وتأجلت مباراة ليفربول في الجولة الماضية من الدوري أمام إيفرتون، بسبب الأحوال الجوية، مما منح الفريق بعضا من الراحة قبل أن يحقق انتصارا ثمينا بهدف دون رد على مضيفه جيرونا الإسباني الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

ولن تكون مهمة ليفربول سهلة في مواجهة فولهام صاحب المركز العاشر برصيد (23) نقطة، والذي يتطلع لاستعادة توازنه مرة أخرى، بعدما حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة.

ويتطلع فريقا مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد في مواجهتهما بعد غد، للتعويض ومصالحة الجماهير الغاضبة من بدايتهما الصادمة هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الرابع برصيد (27) نقطة من (15) لقاء، متأخرا بفارق (8) نقاط خلف ليفربول المتصدر.

في المقابل، يحتل مانشستر يونايتد /البطل التاريخي للدوري الإنجليزي المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد (19) نقطة، وتسببت نتائجه الهزيلة في بداية مشواره بالبطولة، في إقالة المدرب الهولندي إريك تن هاج، ليتولى المدير الفني البرتغالي روبن أموريم المسؤولية خلفا له.

ويطمح تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد (31) نقطة في مواصلة صحوته بالدوري والاقتراب أكثر من ليفربول، عندما يستضيف برينتفورد، /التاسع/ برصيد (23) نقطة.

ويسعى تشيلسي لمواصلة انتصاراته وعروضه المميزة، وآخرها عندما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، إلى انتصار مثير (4 / 3) محققا فوزه الرابع على التوالي، والذي أنعش آماله في اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى.

ويبحث أرسنال، صاحب المركز الثالث برصيد (29) نقطة، عن العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، حينما يواجه ضيفه إيفرتون، صاحب المركز الخامس عشر 14 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة، يلتقي نيوكاسل مع ضيفه ليستر سيتي، ووولفرهامبتون مع ضيفه إيبسويتش تاون، ونوتينغهام فورست مع أستون فيلا غدا، كما يلعب برايتون مع ضيفه كريستال بالاس، وساوثهامبتون مع توتنهام، بعد غد، بينما تختتم منافسات الجولة السادسة عشرة يوم الإثنين المقبل بلقاء بورنموث مع ضيفه ويستهام يونايتد.