نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يجري جلسة تصوير خاصة مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية، ومواجهة باتشوكا.



ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد ٩٧٤، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.



وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.

