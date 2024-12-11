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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صلاح نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي دياموند، موقفه من قيادة نادي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل جوزيه جوميز.

محمد صلاح: لن أوافق على تدريب الزمالك بشكل مؤقت

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، لن أوافق على تولي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.

وأضاف نجم الزمالك السابق: مسألة المؤقت مرحلة وانتهت بالنسبة لي، وأتمنى أن يتم منح الفرصة كاملة لأي مدرب، والأسماء المميزة كثيرة.

وأكمل محمد صلاح: معتمد جمال قدم نتائج مميزة وحين خسروا تمت إقالته، وذلك لأنه كان مدربًا مؤقتًا.

واختتم محمد صلاح عن إمكانية التعاقد مع ميكالي: ميكالي رجل متعاقد مع اتحاد الكرة، ولا بد أن يتوقع الجميع شيء جيد، وكل من سيأتي حاليًا سينجح مع الزمالك، حتى لو كان مدربا مستواه 50 أو 60%، لأن كوالتي اللاعبين والجماهير تساعد أي مدرب.

