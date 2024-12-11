بروتوكول تعاون بين ناديي سموحة والزهور

وجاء ذلك بحضور المحاسب رامي فتح الله، والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، ومن نادي الزهور حضر المستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس النادي، ومحمد مطيع رئيس اتحاد الجودو وسكرتير عام نادي الزهور السابق، والدكتور أيمن بيرم السكرتير العام.

محمد يوسف

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