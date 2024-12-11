كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على نظيره الألماني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام دورتموند

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط الدفاعي: مارك كاسادو، بيدري، أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

وتنقل مباراة برشلونة ودورتموند عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.