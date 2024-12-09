فولفسبورغ يتخطي ماينز برباعية

فولفسبورغ يتخطي ماينز برباعيةحقق فريق فولفسبورغ الفوز على ضيفه ماينز بنتيجة (4- 3) في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، والتي شهدت أيضا تعادل هوفنهايم مع ضيفه فرايبورغ بنتيجة (1 - 1).

ففي المباراة الأولى، اقتنص فريق فولفسبورغ فوزا ثمينا من ضيفه ماينز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب "فوكسفاجن أرينا" بمدينة فولفسبورغ.

وسجل الجزائري محمد الأمين عمورة في الدقيقة (19)، والبرتغالي تياجو توماس في الدقيقة (57)، والدانماركي يوناس ويند في الدقيقتين (83 ، 90+ 4) أهداف فولفسبورغ، وباول نيبل في الدقيقتين (11، 66) وجوناثان بوركاردت في الدقيقة (39) أهداف ماينز.

ورفع فولفسبورغ بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، بعدما حقق فوزه السادس في مسابقة الدوري هذا الموسم، فيما تجمد رصيد ماينز عند 19 نقطة في المركز التاسع، بعدما تلقى خسارته الرابعة.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق هوفنهايم مع ضيفه فرايبورغ بنتيجة (1 - 1) على ملعب "راين نيكار أرينا" بمدينة سينسهايم.

وتقدم فرايبورغ عبر لاعبه ماتياس جينتير في الدقيقة (68)، إلا أن توم بيشوف أدرك التعادل لهوفنهايم في الدقيقة (73) ليحصل كل فريق على نقطة.

وبهذه النتيجة بقي فرايبورغ في المركز السابع برصيد 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم، فيما يحتل هوفنهايم المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بعد ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ست هزائم.

ويتصدر بايرن ميونيخ الساعي لاستعادة لقب الدوري الألماني، الذي ذهب الموسم الماضي إلى باير ليفركوزن، برصيد 33 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة، فيما يحل ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما يحتل لايبزيغ المركز الرابع برصيد 24 نقطة.