الرياضة

خالد الغندور: زيزو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

وأكد الغندور أنه في النهاية يتمني أن يحصد الجائزة لاعبًا مصريًا مؤكدًا أن لو حصدها حسين الشحات سيشعر بالسعادة مشيرا إلى أن معلوماته زيزو الأقرب لها.

وتحدث الغندور خلال برنامجه ستاد المحور عن مستوى زيزو في مباراة إنيمبا النيجيري مؤكدًا أنه كان متراجعا.

وأوضح الغندور أن زيزو لم يؤدي المستوي الدفاعي بالشكل الجيد ولكن كان مقبولًا من الناحية الهجومية.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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