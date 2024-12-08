عاجل.. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كلف مجلس إدارة النادي الأهلي رسميا المهندس خالد مرتجي والذي يتقلد منصب أمين صندوق بمهام نائب رئيس النادي.

الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي

وأعلن الأهلي قراره عبر بيان اصدره في صفحته الرسمية عبر فيس بوك: "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر في اجتماعه اليوم تكليف المهندس خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الفترة القادمة".

وتابع: "لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتي ستجري خلالها الانتخابات وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي".

وكان النادي الأهلي قد فتح الترشح انتخابات على مقعد نائب رئيس النادي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة والتي انعقدت بتاريخ 28-29 نوفمبر الماضي وترشح الثنائي أحمد أبو النصر ومحمود فهمي على المقعد الشاغر.

وانسحب أحمد ابو النصر كما لحقه محمود فهمي ليستكمل مجلس إدارة النادي المدة على حاله بعد وفاة العامري فاروق.