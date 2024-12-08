نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

استهل لاعبو فريق تشيلسي الدقائق الأولى من عمر المباراة، بمحاولات هجومية عديدة لتسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، سجل اللاعب دومينيك سولانكي، نجم فريق توتنهام هوتسبير هدف التقدم في شباك تشيلسي.

ثم أضاف سولانكي لاعب فريق توتنهام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي، في الدقيقة 11 بأسيست من بيدرو بورو.

ونجح اللاعب جادون سانشو في تسجيل هدف تقليص الفارق، في شباك توتنهام هوتسبير، في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بتمريرة من زميله كوركويلا.