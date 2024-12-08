ريال مدريد يزاحم برشلونة على صدارة الليغا
عقّد ريال مدريد الأمور أمام برشلونة، المتصدر، بفوز مستحق أمام مضيفه جيرونا (3-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
سجل ثلاثية الريال جود بيلينغهام، وأردا غولر، وكيليان مبابي في الدقائق (36، و55، و62).
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة (38 نقطة)، مع مباراة ناقصة لرفاق مبابي، أما جيرونا فتجمد رصيده في 22 نقطة، ويحتل المركز الثامن.
ويأتي هذا الفوز، كتحضير للمباراة الصعبة ضد أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء القادم.
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