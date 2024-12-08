يوفنتوس يتعادل مع بولونيا
واصل فريق يوفنتوس نزيف النقاط بعد أن سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بولونيا بنتيجة (2 - 2) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل بولونيا هدفين عن طريق السويسري دان ندوي وتوماسو بوبيغا في الدقيقتين (30) و(52)، قبل أن يقلب يوفنتوس تأخره إلى تعادل، بتسجيل هدفين للهولندي تون كوبمينرس والبلجيكي صامويل مبانغولا في الدقيقتين (62) و(90+2).
ويعد هذا التعادل هو الثالث تواليا ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم، ليعزز موقعه في المركز السادس برصيد 27 نقطة، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.
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