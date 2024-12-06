غوارديولا يؤكد غياب رباعي السيتي

غوارديولا يؤكد غياب رباعي السيتيأعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم، عن غياب 4 لاعبين عن مباراة الفريق أمام كريستال بالاس؛ في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر إقامتها غدا على ملعب سيلهرست بارك.

وأكد غوارديولا - في المؤتمر الصحفي للمباراة - غياب الرباعي: فيل فودين، وجون ستونز، وناثان آكي وماثيو كوفاسيتش عن المباراة، مشيرا إلى أنه يتابع وضع كل من: مانويل أكانجي وكيفن دي بروين قبل مواجهة كريستال.

وأشار إلى حذره من أن يتعرض دي بروين للإصابة، وخاصة في ظل وجود العديد من الإصابات في الفريق.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب الصدارة ليفربول.