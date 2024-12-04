نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر الجاري، انطلاق العديد من المباريات الهامة في الدوري الانجليزي ويتسابق العديد من النجوم على جائزة هداف الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

وقبل إنطلاق المباريات اليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1-ايرلينج هالاند 12 هدف.

2-محمد صلاح 11 هدف.

3-كريس وود 9 أهداف.

4-بريان مبيومو 8 أهداف.

5-كول بالمر 8 أهداف.

6-نيكولاس جاكسون 8 اهداف.

7-ماتيوس كونيا 7 أهداف.

8-يوان ويسا 7 أهداف.

9- برينان جونسون 6 أهداف.

10-داني ولبيك 6 أهداف.

11- يورغن ستراند 6 أهداف.

12- ليام ديلاب 6 أهداف.

13- اولي واتكينز 6 أهداف.

14- بوكايو ساكا 5 أهداف.

15-جوستين كلويفرت 5 أهداف.

16- جيمس ماديسون 5 أهداف.

17-جيمي فاردي 5 أهداف.

18- كاي هافيرتز 5 أهداف.

19-لويس دياز 5 أهداف.

20- ألكسندر ايزاك 4 أهداف.

21- أنطوان سيمنيو 4 أهداف.

22- نوني مادويكي 4 أهداف.

23- سولانكي 4 أهداف.