زمالك 2009 ينتصر على غزل المحلة بثنائية في بطولة الجمهورية للناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الزمالك كل من، أحمد صفوت، وأدهم محمد.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وشهد الشوط الأول كثافة هجومية للأبيض ولكن لم تترجم إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك الهجمات على مرمى غزل المحلة، ونجح أحمد صفوت في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60، ثم تواصلت الهجمات ونجح أدهم محمد في تسجيل الثاني عند الدقيقة 85، وبعدها احتسبت ركلة جزاء للمحلة سجل منها صاحب الأرض هدفه الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق عماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بقطاع الناشئين.

يقود فريق 2009، سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد إخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسؤولًا للمهمات.