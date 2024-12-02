السيب يتفوق على أهلي سداب فـي دوري عام كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تفوق نادي السيب على أهلي سداب بنتيجة 84-38، في المباراة التي أقيمت بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن منافسات دوري عام كرة السلة .المباراة جاءت لعبا ونتيجة لصالح السيب، وسيطر لاعبوه على خطي الدفاع والهجوم وتمكن خلالها من الفوز في جميع الفترات، حيث تميز في تسجيل النقاط من نادي السيب احمد السناني واسلام العجمي ونوح العامري ومازن الحديدي، فيما تميز في التسجيل بنادي أهلي سداب جيلين كي وحمير الحسني، في مباراة بدأها السيب بتسجيل 10 نقاط عن طريق لاعبيه نوح العامري، ومازن الحديدي ورشيد الزهيبي، وبعد عدة هجمات تمكن لاعب اهلي سداب حمير الحسني من تسجيل 3 نقاط، رد عليها السيب بتسجيل 6 نقاط من تسديدين ثلاثيتين عن طريق لاعبه اسلام العجمي ليتقدم 16-3، وتستمر الهجمات التي واصل فيها السيب تعزيز الفارق لينتهي الربع الأول بتقدم السيب على أهلي سداب بنتيجة 25-5.

وفي الربع الثاني واصل السيب تفوقه النسبي في التسجيل، رغم تحسن هجوم أهلي سداب، حيث بادر الاخير تسجيل 6 نقاط عن طريق لاعبيه جيلين كي وسامي الغيلاني مقلصا الفارق 11-25، وتستمر الإثارة بمزيد من الهجمات سجل فيها كل فريق عدد من النقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم السيب على أهلي سداب بنتيجة 45-20. وفي الربع الثالث واصل السيب هجومه وتفوقه الدفاعي الذي تصدى لمعظم الهجمات، حيث أضاف السيب في هذا الربع 18 نقطة فيما سجل أهلي سداب 8 نقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم السيب على أهلي سداب بنتيجة 63-29. وفي الربع الرابع استمرت المحاولات للهجومية وينجح لاعب السيب روميو والفريد تسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، تبعتها سلة من نقطتين لزميله احمد السناني، وبضيف احمد السناني نقطتين عزز بها التقدم 69-29، ويرد لاعب اهلي سداب جيلين كيل بتسجيل نقطتين، وتستمر المحاولات الهجومية تمكن فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط، لتنتهي المباراة بفوز السيب على أهلي سداب بنتيجة 84-38. أدار المواجهة الدولي احمد درويش البلوشي حكما أول، والدولي عصام السيابي حكما ثانيا والدولي راشد المشيفري حكما ثالثا، وعلى الطاولة حافظ اولاد أحمد ووفاء السمرية وماجد الاخزمي وفارس الخلاصي مراقبا فنيا للمباراة .