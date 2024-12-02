نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأندية الأكثر تحقيقًا للنقاط في الدوري الإنجليزي خلال شهر "ديسمبر" عبر التاريخ.. مانشستر يونايتد في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع دخولنا شهر ديسمبر، تواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فترة مليئة بالتحديات والمباريات الحاسمة. في وقت تتوقف فيه العديد من الدوريات الأخرى لعطلة الشتاء، يواصل البريميرليج زخمه بـ63 مباراة على الأقل هذا الشهر، مما يضع الفرق تحت ضغط استثنائي في ظل المنافسة الشرسة بالمسابقة.

تاريخيًا، كان شهر ديسمبر فرصة لبعض الأندية لإثبات قوتها وجمع أكبر عدد من النقاط، ما يجعل هذا الشهر دائمًا محطة محورية في تحديد مسار المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ملوك النقاط في شهر ديسمبر بـ "البريميرليج"

ونستعرض في هذا التقرير ترتيب الأندية الأكثر تحقيقًا للنقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992 / 1993 وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم:

- مانشستر يونايتد

يعد نادي مانشستر يونايتد الأكثر حصدًا للنقاط خلال شهر ديسمبر في تاريخ الدوري الإنجليزي، ونجح في تحقيق 383 نقطة من 182 مباراة خاضها في هذا الشهر.

- ليفربول

يأتي نادي ليفربول في المرتبة الثانية بقائمة أكثر الأندية تحقيقًا للنقاط في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992 – 1993 وحتى الآن، وحصد 348 نقطة من 178 مباراة.

- تشيلسي

يحتل نادي تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الأكثر حصدًا للنقاط بالبريميرليج وجمع 327 نقطة خلال 180 مباراة لعبها في هذا الشهر على مدار تاريخه.

- أرسنال

وفي المركز الرابع يتواجد فريق أرسنال والذي نجح في جمع 314 نقطة خلال شهر ديسمبر على مدار تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله من أنجح الفرق في هذا الشهر.

- توتنهام

من الأندية التي حصدت نقاط عديدة في شهر ديسمبر بالبريميرليج نادي توتنهام وحقق 298 نقطة خلال 177 مباراة خاضها هذا الشهر.

- مانشستر سيتي

حامل لقب الدوري الإنجليزي يحتل المرتبة السادسة في قائمة الأكثر حصدًا للنقاط في شهر ديسمبر على مدار التاريخ حيث جمع 251 نقطة خلال 152 مباراة.

- إيفرتون

يأتي فريق إيفرتون في المرتبة السابعة في القائمة وحصد 241 نقطة من 176 مباراة لعبها في شهر ديسمبر بالمسابقة.

- أستون فيلا

تضم القائمة أيضًا نادي أستون فيلا الذي يحتل المركز الثامن عدما نجح في تحقيق 195 نقطة خلال 155 مباراة خاضها في هذا الشهر وكانت حاسمة في موقفه بالمنافسة بالبريميرليج.

- نيوكاسل يونايتد

يحتل فريق نيوكاسل المركز التاسع في قائمة الأكثر حصدًا للنقاط خلال شهر ديسمبر وجمع 193 نقطة في 160 مباراة.

- وست هام يونايتد

أخيرًا يحتل فريق وست هام يونايتد المركز العاشر في القائمة التاريخية بعدما حقق 189 نقطة خلال 156 مباراة خاضها الفريق خلال هذا الشهر.

