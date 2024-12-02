نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوفي استعاد وعيه.. وفيورنتينا سيصدر بيانا رسميا خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن مستجدات حالة لاعب فيورنتينا إدواردو بوفي عقب سقوطه في مواجهة إنتر.

بوفي استعاد وعيه.. وفيورنتينا سيصدر بيانا رسميا خلال ساعات

وكشفت الصحيفة أنه تم نزع أنبوب التنفس الصناعي وهو الآن في وعيه الكامل واستفاق، ويجيب عن الأسئلة بشكل طبيعي.

كما نقلت جازيتا عن الطاقم الطبي المعالج للاعب: "لم يحدث أي ضرر في القلب أو الأعصاب، ولكنه لا يزال في وحدة العناية المركزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي فيورنتينا ومركز كاريجي الطبي سيصدران تحديثا طبيا عن اللاعب بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

ويحاول الجهاز الطبي الوصول إلى أسباب السكتة القلبية التي استمرت لبضع ثوان على أرض الملعب، بالإضافة إلى بعض القياسات المنخفضة للاعب والتي أظهرتها الفحوصات بعد وصوله المستشفى، قبل استقرار حالة اللاعب، حسب الصحيفة.