نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم الإنجليزي مارك هالسي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء.. وقرار الحنفي خاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث الحكم الإنجليزي مارك هالسي، عن حالات الجدل التحكيمية في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.



وقال مارك هالسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء".



وتابع: "الأحمر لا يستحق ركلة جزاء بعد شد ياسر إبراهيم أمام البنك الأهلي".

وأردف: "هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي هدف صحيح وقرار الحنفي بإلغاءه خاطئ".



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز".