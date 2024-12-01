نابولي يواصل القبض على قمة الكالشيو

نابولي يواصل القبض على قمة الكالشيوفاز فريق نابولي على مضيفه تورينو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالشيو"، والتي شهدت أيضا فوز بارما على لاتسيو وجنوى على أودينيزي.

ويدين نابولي بالفضل في فوزه للاعب الوسط الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة ليبتعد في صدارة جدول الترتيب محققا فوزه العاشر في المسابقة هذا الموسم، فيما تجمد رصيد تورينو عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته السابعة هذا الموسم.

بدوره فاز بارما على لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل ثلاثية بارما دينيس مان في الدقيقة السادسة وأنس الحاج في الدقيقة 53، وإنريكو ديل براتو في الدقيقة91، فيما أحرز فالنتين كاستيلانوس هدف تقليص الفارق لفريق لاتسيو في الدقيقة 80.

ورفع بارما رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق جنوى على مضيفه أودونيزي بهدفين نظيفين سجلهما أندريا بينامونتي في الدقيقة 13، والأرجنتيني لاوتارو جيانيتي، مدافع أودينيزي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة ابتعد جنوى عن المراكز المهددة بالهبوط مرتفعا برصيده إلى 14 نقطة متقدما إلى المركز الثالث عشر مؤقتا، فيما توقف رصيد أودينيزي الذي تلقى خسارته السابعة هذا الموسم عند 17 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.