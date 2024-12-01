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أحمد جودة - القاهرة - حصّن الاتحاد (33 نقطة) صدارته للدوري السعودي لكرة القدم قبل مواجهته المرتقبة مع النصر في الجولة المقبلة (13)، والتي ستسبق التوقف الطويل استعدادًا للمشاركة بكأس الخليج في الكويت المقررة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير 2025.

الدوري السعودي.. الاتحاد "يحصن" الصدارة ومدربه يتخوف من كأس الخليج

وفيما استعاد ملاحقه الهلال (31) توازنه بتجاوزه الشباب، لم يتوان عميد الأندية السعودية عن استعراض قوته، مكتسحًا الاتفاق برباعية نظيفة، على أرض الأخير في الدمام، لكن مدربه الفرنسي لوران بلان أشار إلى أن فترة التوقف لشهر كامل قد تكون مؤثرة على فريقه.

قال مدرب منتخب فرنسا الأسبق "هناك لاعبون يشاركون مع المنتخب، وأتمنى أن يكونوا في أفضل حال وجاهزية بعد المشاركة الخليجية"، مضيفًا أن "عدم مشاركة الاتحاد في البطولات الخارجية يمنحهم راحة أكبر من غيرهم، ولكن في الوقت نفسه قد تكون المشاركة في دوري الأبطال أمرًا مهمًا للفرق المنافسة، كونها تجهز اللاعبين بشكل أفضل".

ولم تغب مواجهة النصر الأسبوع المقبل في جدة عن تصريحات هداف الفريق، الفرنسي كريم بنزيما الذي وجه رسالة قوية، بأن "الاتحاد سيدخل المواجهة المقبلة لتحقيق الانتصار.. بكل تأكيد".

تابع بنزيما، الذي تساوى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (9 أهداف) في وصافة ترتيب الهدافين خلف مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش (12) "دائما ما نفكر في كل مباراة بشكل منفرد من أجل تحقيق الفوز، ومن ثم التركيز على المواجهة التالية، وسنبدأ العمل بقوة للتحدي القادم".