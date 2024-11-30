موسيالا ينقذ البايرن من السقوط الأول

موسيالا ينقذ البايرن من السقوط الأولتعادل بايرن ميونخ مع بوروسيا دورتموند بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونخ رصيده الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم إلى30 نقطة، بتسع انتصارات وثلاث تعادلات، في المقابل فشل بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على أرضه، ليتوقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم دورتموند عن طريق جيمي غيتنز في الدقيقة (27)، ثم أدرك جمال موسيالا التعادل لبايرن في الدقيقة 85.

وشهدت هذه الجولة، فوز باير ليفركوزن "حامل اللقب" على مضيفه أونيون برلين بهدفين لهدف ليصعد للمركز الثالث برصيد 23 نقطة، ومستفيدا من تعثر لايبزيغ بالهزيمة أمام ضيفه فولفسبورغ بنتيجة 1 - 5، بينما تراجع لايبزيغ للمركز للرابع، في المقابل، توقف أونيون برلين عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبهذا الفوز رفع فولفسبورغ رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما تراجع لايبزيغ للمركز الرابع، بعد أن توقف رصيده عن 21 نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز فرايبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 - 1، وأوغسبورغ على بوخوم بهدف دون رد، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة شتوتغارت مع فيردر بريمن.