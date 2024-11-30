تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وشهدت الجلسة الحديث عن برنامج الفريق خلال مران اليوم، وأبرز المهام المطلوبة من كل لاعب، وطالب جوميز اللاعبين بغلق صفحة الكونفدرالية والتركيز على مواجهة غزل المحلة بالدوري.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي اليوم بعدما على اللاعبون راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز وديًا على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.