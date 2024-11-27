نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقيق مع حكم إنجليزي بسبب المراهنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع الحكم ديفيد كوت بزعم إشهاره بطاقة صفراء للاعب من أجل أن يستفيد أحد أصدقائه ماليًا من المراهنات.

التحقيق مع حكم إنجليزي بسبب المراهنات

ووفقًا لصحيفة ذا صن، ففي عام 2019 أشهر كوت البطاقة الصفراء في وجه إزجان أليوسكي، لاعب فريق ليدز يونايتد، ومن ثم أرسل رسالة إلى صديق له أخبره فيها "أتمنى أن تكون وضعته كما تحدثنا".



ويأتي هذا التحقيق الجديد بعدما أصبح الحكم الإنجليزي وسط الإعصار بسبب إهانته للمدرب الألماني يورغن كلوب ونادي ليفربول وأيضا بعد زعم تناوله للكوكايين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتم إيقاف كوت، الذي كان ضمن النخبة في كرة القدم الإنجليزية لأكثر من خمس سنوات، من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ولم يُدر أي مباراة منذ عدة أشهر.

وصرّح متحدث باسم لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي "بريميير ليغ" لشبكة قنوات سكاي سبورتس بأنه يجب تفسير هذه الوقائع لأنها اتهامات خطيرة للغاية.

