انت الأن تتابع خبر غوارديولا يرفض الادعاءات بأن فريقه أصبح "كبيراً في السن"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض مدرب ​مانشستر سيتي​، ​بيب غوارديولا​، المزاعم بأن فريقه يعاني من الشيخوخة، وذلك وسط سلسلة من خمس هزائم متتالية قبل مواجهة ​فينورد​ في ​دوري أبطال أوروبا​.

قال غوارديولا عن تركيبة فريقه: "الأمر يعتمد على الأداء. هناك لاعبون يبلغون الثلاثين أو أكثر ويقدمون أداءً مذهلاً، وهناك لاعبون في الثالثة والعشرين يقدمون أداءً سيئاً. لا أنظر إلى العمر. جميع الفرق تضم لاعبين من أعمار مختلفة."

وأضاف: "تحليلي الشخصي ليس أننا لا نحقق النتائج بسبب وجود لاعبين تجاوزوا الثلاثين. قبل بضعة أسابيع، كان اللاعبون بنفس العمر وفزنا بالدوري الإنكليزي الممتاز، ووصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد، وأقصانا ​ريال مدريد​ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا."

وتابع: "أريد الدفاع عما حققناه لأنني أعرف هؤلاء اللاعبين جيداً ولم أقم أبداً بإلقاء اللوم على لاعب واحد. هناك العديد من العوامل التي تحدث الفرق. إذا كان بإمكاني تحديد السبب، لحللت المشكلة فوراً، لكنه أمر ليس بهذه البساطة."