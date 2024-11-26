نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، البوم الثلاثاء، الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد الخاص بالقناة: 11547.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/2.

جودة الصورة: HD.

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

اسم القناة: bein sport.

تردد القناة: 10810.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة البث: HD.

ويمكنك ضبط تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد الخاص: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة الصورة: HD.