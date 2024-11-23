نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخسارة الخامسة تواليًا.. توتنهام يكتسح مانشستر سيتي بالأربعة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام فوزًا كبيرًا أمام نظيره مانشستر سيتي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تمكن جيمس ماديسون من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح توتنهام في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من ديان كولوسفسكي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ماديسون بتسديدة يسارية مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني توتنهام في الدقيقة 20، بعد تبادل التمريرات بينه وبين هيونج مين سون، أنهاها ماديسون بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من فوق الحارس إيدرسون، وسكنت الشباك.

واستطاع بيدرو بورو أن يسجل الهدف الثالث لصالح توتنهام في الدقيقة 53، بعد تمريرة من دومينيك سولانكي إلى زميله بورو الذي استقبلها بتسديدة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 60، بعد تسديدة قوية من إرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل بيرنان جونسون الهدف الرابع لصالح توتنهام، بعد عرضية أرضية من فيرنر من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جونسون بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يحتل السيتيزن وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاثة لقاءات، فيما يحتل الديوك المركز السادس برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في لقاء وخسارة خمس مواجهات.