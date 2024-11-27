العالم اليوم - إسرائيل تكشف "ضربات الساعات الأخيرة" قبل وقف الحرب في لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تكشف "ضربات الساعات الأخيرة" قبل وقف الحرب في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية هاجمت الليلة الماضية عشرات المقرات ومنصات الإطلاق ومستودعات الأسلحة والمباني العسكرية، بالإضافة إلى البنى التحتية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، وكذلك المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.

ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، استهدفت الطائرات المقاتلة مقرًا عسكريًا في بيروت تُستخدمه وحدة الصواريخ الساحلية، إلى جانب مواقع إنتاج الذخائر ومقرات عسكرية أخرى يستخدمها حزب الله.

كما شملت الهجمات الجوية عدة معابر حدودية بين سوريا ولبنان، قيل إنها تُستخدم لنقل الأسلحة إلى الحزب.

وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمنع تعزيز قدرات حزب الله العسكرية.

وفي منطقتي صور والنبطية، نفذ الطيران الإسرائيلي ضربات دقيقة بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية وشعبة المخابرات، مستهدفة عددًا من المقرات ومستودعات الذخيرة والمباني العسكرية التابعة للتنظيم.

وأشار البيان إلى أن العديد من الأهداف التي تعرضت للهجوم ترتبط بوحدة "عزيز"، ووحدة "بدر"، وقوة "الرضوان" التابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات تأتي في إطار ما وصفه بجهوده الاستباقية لضمان تراجع قدرات حزب الله العسكرية ومنع تصعيد جديد.