عاجل.. تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012