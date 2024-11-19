انت الأن تتابع خبر هل يفعلها أسود الرافدين؟.. القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026، أحد أهم الموضوعات في الساعات الأخيرة، حيث يستضيف مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر ديربيًا عربيًا مثيرًا في إطار الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يلتقي الأحمر مع أسود الرافدين في مباراة حاسمة ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات، تحمل هذه المباراة أهمية بالغة بالنسبة لكلا المنتخبين في صراع التنافس على صدارة المجموعة وتحقيق نتائج إيجابية تؤهلهما للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

حصلت قنوات “بي إن سبورت” على حقوق النقل الحصري للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا، وحددت قناة “beIN Sports HD 2” لتكون القناة الرئيسية التي ستبث مباراة العراق وعمان اليوم، بالإضافة إلى قناة الكأس 6 التي ستنقل المواجهة كذلك؛ وبذلك، ستكون هذه القنوات الوسيلة الوحيدة لمتابعة اللقاء بين المنتخبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتوفر القنوات الناقلة عبر القمرين الصناعيين “سهيل سات” و”نايل سات” عبر الترددات التالية:

beIN Sports HD 2:

سهيل سات: التردد 10810 أفقي، الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

نايل سات: التردد 11013 أفقي، الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

AlKass 6:

سهيل سات: التردد 10770 أفقي، الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

كما يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect، اللتين توفران بثًا مباشرًا لمباريات التصفيات، مما يتيح للمشاهدين من مختلف أنحاء العالم متابعة الحدث دون الحاجة إلى القنوات التلفزيونية التقليدية.

معلقو مباراة العراق وعمان اليوم

سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي مسؤولاً عن التعليق على المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 2″، بينما سيتولى المعلق القطري سمير المعيرفي التعليق عبر قناة “الكأس 6”.

موعد مباراة العراق وعمان اليوم