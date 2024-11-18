نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب غانا اليوم الأثنين لمواجهة نظيره منتخب النيجر ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.



موعد مباراة غانا ضد النيجر



وتنطلق صافرة بداية مباراة غانا والنيجر مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة غانا والنيجر



تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

