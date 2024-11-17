يوفنتوس يُخطط للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إيطالية اليوم الأحد، أن إدارة يوفنتوس تدرس إمكانية التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم الخط الأمامي.

يوفنتوس يستهدف ضم الهولندي جوشوا زيركزي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو - بالإيطالية" فإن اليوفي يسعى بقوة للحصول على خدمات الدولي الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن اليوفي يخطط لضم جوشوا زيركري في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الإيطالي في يونيو 2026.

وانضم المهاجم الهولندي البالغ من العمر 23 عاما إلى صفوف اليونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية، قامًا من الدوري الإيطالي وبالتحديد فريق بولونيا بمقابل 40 مليون يورو.

ويرتبط المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2029.

وشارك جوشوا زيركزي هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي في 17 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم هدف وحيد، وصنع تمريرتين حاسمتين.

