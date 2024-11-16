نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2016" يفوز على غزل بورسعيد 2/8 ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 8 أعوام ” الفئة العمرية "2016" بقيادة مدربه حسن أشرف على نظيره فريق غزل بورسعيد بثمانية أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الرابعة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب الهدف وأدارها الحكم محمود وحيد وذلك بحضور الكابتن سيف داود مشرف فرق البراعم.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أحرز موسى محمد هدفين، فيما أضاف عُدي محمد وزين عارف ويوسف معتز الأهداف الثلاثة الأخرى، وفي الشوط الثاني ينجح النسور الصغار في إضافة ثلاثة أهداف جديدة عن طريق أحمد هاني وسيف عادل ويحيى خالد لتنتهي المباراة بفوز المصري بثمانية أهداف مقابل هدفين.

تضم قائمة المصري كل من حسين حجي، موسى محمد، يوسف الصياد، مالك التميمي، عُدي محمد، زين عارف، يوسف معتز، محمد مسعد، عمر الباني، ساجد شاهين، ياسين وفيق، ياسين أيمن، أحمد هاني، سليم محمد، يحيى خالد، سيف عادل، أنس شعبان، محمد يحيى.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. حسن أشرف أنور مدربًا عامًا ، ك. عبد الرحمن حجازي مدربا مساعدا ، ك. فارس حسام مدربًا لحراس المرمى،، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. ميدو عامر إداريًا ، ك. محسن فوزي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. سيف داود مشرفا على فرق البراعم، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا

