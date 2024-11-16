نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مرتضى منصور يعلق على انتهاء قضية أحمد فتوح: شكرًا لله ولعائلة الضحية مع درس قاسي للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على قضية اللاعب الدولي أحمد فتوح، التي انتهت صباح اليوم بحكم المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي وقع في أغسطس الماضي، وأسفر عن وفاة أمين الشرطة السيد أحمد الشوبكي نتيجة لقيادة فتوح سيارته تحت تأثير المخدرات.

وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجه منصور الشكر لله أولًا، ثم للمحامي أشرف عبد العزيز، الذي وصفه بـ "صديقه المحترم" على جهوده المبذولة في الدفاع عن فتوح، مشيدًا بتعاونهما منذ اللحظات الأولى من أزمة اللاعب وحتى صدور الحكم.

كما خص منصور بالشكر عائلة الضحية، قائلًا إنهم "قبلوا التصالح مع اللاعب"، مؤكدًا أنه أمر يعكس "روح الإنسانية والتسامح". وأعرب عن تقديره لضباط قسم العلميين الذين تعاملوا مع فتوح "بما يحفظ كرامته"، بالإضافة إلى شكره لجماهير نادي الزمالك التي ساندت اللاعب في محنته.

منشور المستشار مرتضى منصور تعقيبا

وفي ختام منشوره، وجه منصور رسالة قاسية للاعبين الرياضيين، محذرًا إياهم من "تبديد صحتهم وشهرتهم"، مؤكدًا أن هذه هي "رصيدهم الحقيقي" ويجب الحفاظ عليها. وأضاف تساؤلًا عن "أين كانت لجنة العار" خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى غيابها من بداية الحادث وحتى صدور الحكم اليوم.

يُذكر أن قضية فتوح قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والجماهيرية، إلا أن التصالح مع أسرة الضحية أسهم في إسقاط تهمة القتل الخطأ عن اللاعب، مما أفضى إلى الحكم القضائي الأخير.



