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رياض - احمد صلاح - بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي بالتعاون مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة مختار مختار، رئيس اللجنة ومحمد رمضان، المدير التنفيذي من أجل تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل الاستعداد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في صيف العام المقبل؛ وذلك في ظل رغبة النادي وجماهيره من المنافسة والوصول لأدوار متقدمة في البطولة، والتي تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة ٣٢ فريقا من قارات العالم الست بينهم القارة السمراء التي يمثلها الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

أول تحرك من الأهلي لتجهيز الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية ٢٠٢٥

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لموقع “مانشيت” عن أول تحرك من الأهلي لتجهيز الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأوضح المصدر أن الأهلي حصل على موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تفعيل بند الشراء النهائي الموجود في عقد النادي مع سوتشي الروسي والخاص بالظهير الأيسر المغربي يحيي عطية الله، المنضم للفريق في الصيف الماضي لمدة عام وذلك على سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي.

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