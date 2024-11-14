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أحمد جودة - القاهرة - عزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته للمجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أمريكا والمكسيك وكندا، عقب فوزه على نظيره الكويتي 3/1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية وتعزز صدارتها للمجموعة الثانية

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن منتخبي الأردن والعراق، في المركزين الثاني والثالث، واللذين يلتقيان اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب الكويت المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن منتخب فلسطين صاحب المركز السادس والأخير، والذي يلتقي مع منتخب عمان، صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف عن الكويت.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية عن طريق أوه سي هون في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 60 سجل محمد دحام الهدف الوحيد للمنتخب الكويتي، فيما أضاف باي هون جي الهدف الثالث لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 74.