نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يسوّق بيرسي ويجهز مفاجأة لـ معلول وروما يتعاقد مع رانييري وهذه وجهة مرموش القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

الأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري إلى القاهرة وانضمامه للتدريبات

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن الموعد المحدد لعودة المدافع المغربي أشرف داري إلى القاهرة للالتحاق بتدريبات الفريق الأول.

وكان داري قد تعرض لإصابة في كاحله خلال فترة الإحماء قبل مباراة منتخب بلاده ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم في بداية شهر أكتوبر الماضي، مما أبعده عن المشاركة مع الفريق.

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الأهلي يدرس تسويق بيرسي تاو في يناير

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في دراسة إمكانية تسويق اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو تمهيدًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

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روما يعلن تعاقده مع كلاوديو رانييري

أعلن نادي روما عبر موقعه الرسمي عن تعيين الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب الكرواتي إيفان يورتيش.

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الأهلي يكشف حقيقة تجديد المفاوضات مع بن رمضان

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة التفاوض مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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مرموش يختار وجهته القادمة.. ليفربول أم بايرن ميونخ؟

كشف تقرير ألماني، عن وجهة المصري الدولي عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، في الفترة المقبلة بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه، وأبرزها ليفربول وبايرن ميونخ.

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الأهلي يجهز تكريمًا لمعلول قبل رحيله

صرح الإعلامي كريم رمزي عن مستجدات الكواليس حول مصير الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي الموسم المقبل، وذلك بعد تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي عن اقتراب رحيل اللاعب من صفوف المارد الأحمر بعد تعافيه من الإصابة، خاصة في ظل تألقه المغربي يحيى عطية.مشاهدة المباريات الرياضية بث مباشر على الإنترنت