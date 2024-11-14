انت الأن تتابع خبر لعبة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026 آسيا.. التوقيت والقنوات الناقلة والتشكيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه المنتخب العراقي مع نظيره الأردن في مباراة قمة على ملعب البصرة، في لعبة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026 اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 في الجولة ال5 من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات المونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، ويحتل الأردن المركز الثاني في المجموعة الثانية بنفس رصيد النقاط مع نظيره العراقي، متفوقا بفارق الأهداف، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026 اليوم.

العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026

من المترقب ان يستضيف استاد “جذع النخلة” في مدينة البصرة العراقية قمة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026 اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري،

وذلك في الأوقات التالية:

الساعة 8:15 مساءً بتوقيت العراق والأردن.

والساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 7:15 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026

سيتم نقل مباراة العراق والأردن على قناة بي إن سبورت القطرية beIN SPORTS HD 4، بصفتها الناقل الحصري لتصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2026، كما ستذاع مجاناً على قناة الكأس الرياضية Alkass Six HD، وقناة الرابعة العراقية، وجاءت ترددات القنوات الناقلة لمباراة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026 وفقًا للتالي..

تردد قناة بين سبورت الرياضية

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

جودة القناة: عالية HD

تردد قنوات الكأس القطرية

التردد: 11919.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: H.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الرابعة الرياضية على النايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

التشكيل المتوقع للعراق امام الاردن

ننشر التشكيل المتوقع للعراق في مباراة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026 اليوم..

حارس المرمى: جلال حسن.

خط الهجوم: أيمن حسين، إبراهيم بايش، مهند علي.

خط الوسط: حسين علي، صفاء هادي، أمجد عطوان.

خط الدفاع: مصطفى ناظم، علي فايز، ريبين سولاقا، علي عدنان.

التشكيل المتوقع للأردن امام العراق

ويأتي التشكيل المتوقع للأردن في مباراة العراق والاردن تصفيات كاس العالم 2026 اليوم على النحو التالي..