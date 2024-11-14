انت الأن تتابع خبر اتفرج من بيتك" تردد قناة الكاس ٧ الناقله لمباراة العراق ضد الاردن الان عبر نايل وعرب سات بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البحث عن تردد قناة الكاس ٧ الناقله لمباراة العراق ضد الاردن الان من أبرز الموضوعات التي تشهد رواجا من قبل متابعي وعشاق كرة القدم العربية، ويحل المنتخب الأردني ضيف ثقيلا على نظيرة العراقي اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس العالم 2026، بذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال الخاص بنا تردد قناة الكاس ٧ الناقله لمباراة العراض ضد الاردن الان عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الكاس ٧ الناقله لمباراة العراق ضد الاردن الان

يرغب عدد كبير من الجماهير الكروية في معرفة تردد قناة الكاس ٧ الناقله لمباراة العراق ضد الاردن الان، وتعد مجموعة قنوات الكأس القطرية أحد ابرز القنوات الفضائية الموجودة على الساحة من إنشائها وحتى وقتنا هذا، تعمل القناة يشكل مستمر على عرض المباريات والبطولات المحلية، العربية، العالمية، وأعلنت عن بثها لمباريات تصفيات كأس أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وفيما يلي تفاصيل تردد قناة الكاس ٧ الناقله لمباراة العراض ضد الاردن الان:

تردد قناة الكاس ٧ على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكاس ٧ على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكاس ٧ على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن

عرضنا لكم فيما سبق تردد قناة الكاس ٧ الناقله لمباراة العراق ضد الاردن الان، وفيما يلي تفاصيل ترددات القنوات الناقلة الأخرى للمباراة:

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد : 12523.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية على العرب سات

ونستعرض لكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي العرب سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12417.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية على بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 11747.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز الخاص: 27500.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية على سهيل سات