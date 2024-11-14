انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية والقنوات الناقلة.. مهرجان اعتزال خالد حسين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البحث من قبل محبي وعشاق الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة، في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم المنتخب الليبي و فريق النصر الليبي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

في اطار الحديث عن موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي، سبق ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب علي خوض مباراة ودية امام النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين، وتم سفر البعثة يوم الأربعاء الماضي لخوض المباراة، استعداداً لخوض المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ9 مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للاستعداد لاستئناف الدوري المصري بهذه المباراة، حيثُ يتوقف الدوري في الوقت الراهن لمدة 10 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، ويمكنك مشاهدة احداث مباراة الزمالك والنصر الليبي عبر قناة “الزمالك”.

غيابات الزمالك امام النصر الليبي

شهدت قائمة الزمالك الكثير من الغيابات امام النصر الليبي وهم “عمر جابر وأحمد مصطفى “زيزو” ومحمد حمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي، و الونش، أحمد فتوح، محمد عواد وناصر ماهر وحسام عبد المجيد ونبيل عماد “دونجا” ومحمد شحاتة وعمر فرج وحمزة المثلوثى.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

من المتوقع ان يدخل جوميز المباراة بالتشكيل التالي:ـ

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك وأحمد رفاعي وكوستا وأحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال ومصطفي شلبي وعبدالله السعيد وشيكابالا وميشالاك .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري