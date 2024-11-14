انت الأن تتابع خبر إمام عاشور بعد الصلح مع فرد أمن المول: قبلت رأسه بسبب ما حدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراءات التصالح في قضيته مع عبد الله مصطفى، فرد أمن المول، والذي شهدت قضيتهما سويا تطورا كبيرا والتي وصلت للمحاكم والتي أصدرت حكما على لاعب الأهلي بالحبس لمدة ٦ أشهر بتهمة الاعتداء عليه قبل أن يتم التصالح بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية، بالتعاون مع محاميي الطرفين والوصول لصياغة تفاهم وفق ما أعلنه محامي فرد المول، والذي أكد أن موكله حصل على حقه المعنودي والأدبي بالإضافة إلى المادي في الاتفاق المبرم بين الطرفين.

أول تعليق من إمام عاشور بعد الصلح مع فرد أمن المول

وعبر إمام عاشور

وأكد《عاشور》 أنه اعتذار لعبد الله مصطفى عما حدث وقام بتقبيل رأسه مشيرًا إلى أن ما تم منه حدث عفوي بسبب ما حدث لزوجته في المول وقتها.

كواليس صلح إمام عاشور مع فرد أمن المول

وقال نجم الأهلي: 《 قلت لعبد الله أنه كان في حالة ثورة وغضب مما حدث مع زوجته مشيرًا إلى أن طاقة الغضب انفجرت فيه بدون ذنب وأنا أخطأت فس حقه》.

وشدد عاشور قائلا: 《اعتذرت له وقبلت رأسه، وأكدت له أنه فكر في التصالح من وقتها إلا أنه كان يتخوف من ردة فعله، وهو ما تقبله عبد الله، وأعيد بتوجيه الشكر له》.

الحكم بحبس إمام عاشور

وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في وقت سابق بحكم بحبس إمام عاشور، لاعب الأهلي، لمدة 6 أشهر وذلك في تهمة ضرب عبد الله مصطفى فرد أمن المول، وذلك في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته الصادر له قبل الصلح اليوم الذي ينهي القضية.

تحرك محامي إمام عاشور بعد الصلح مع فرد أمن المول